Seta Reggio Emilia, Nasciuti commenta l’incendio del deposito di via del Chionso

Matteo Nasciuti, Sindaco di Scandiano e presidente dell’assemblea dei soci di ACT e Agenzia della Mobilità, ha commentato così l’incendio di mezzi pubblici divampato nelle scorse ore nel deposito mezzi di Seta in via del Chionso.

“Come presidente dell’assemblea dei soci dell’Agenzia della Mobilità e di ACT (socia di Seta), ieri sera, insieme al sindaco di Reggio Vecchi, all’assessore Bonvicini, al presidente della Provincia Zanni, a Cecilia Rossi e Stefano Riva, direttrice e neo amministratore unico dell’Agenzia, sono stato al deposito di autobus di Seta di Via del Chionso dove poco prima era divampato un incendio di grandi proporzioni che ha distrutto molti mezzi della flotta che compone il trasporto pubblico reggiano.

Proprio alla vigilia della ripartenza dell’anno scolastico in presenza per molti nostri studenti delle scuole superiori, certamente un fatto grave per cui verranno accertate cause ed eventuali responsabilità.

Ho notato una grande capacità di intervento e di gestione dell’emergenza, di cui ringrazio in primis Seta, di cui era presente il presidente Nicolini, e i Vigili del Fuoco. Nessun ferito e nessuna vittima sono in questo senso dati importanti e per nulla scontati di fronte a un incendio del genere.

Nonostante l’evento, questa mattina tutto il servizio di trasporto pubblico locale compresi i potenziamenti previsti per fronteggiare la ridotta capienza dei mezzi, è stato garantito come da programma.

Il monitoraggio sui servizi, già avviato dalle prime ore di questa mattina, proseguirà anche nei prossimi giorni.

Grazie alla collaborazione tra tecnici di Agenzia, ACT e SETA, sono convinto che, nonostante quanto accaduto, riusciremo a rendere il trasporto pubblico reggiano un sistema più efficiente, sostenibile e rispettoso dell’ambiente”.