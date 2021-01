Concorsi pubblici: l’Unione dei Comuni del Distretto li farà online

Le ultime disposizioni governative confermano la sospensione dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione, fatta eccezione che i candidati siano suddivisi in gruppi di 30 ciascuno (dal 15 febbraio) o che le selezioni siano gestite con strumenti informatici (ulteriori eccezioni per le selezioni su basi curriculari, nonché per il personale sanitario e per la protezione civile).

Per poter continuare a fornire opportunità occupazionali sul territorio, l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico (alla quale sono conferite le funzioni in materia di personale dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello, Prignano sulla Secchia, Sassuolo, Frassinoro, Montefiorino e Palagano) ha già approvato la disciplina per lo svolgimento delle procedure concorsuali in modalità online.

Per garantire il pieno rispetto della regolarità della prova, le soluzioni tecniche che saranno adottate prevedono l’identificazione con certezza dei candidati e la sicurezza dei dati e delle informazioni riguardanti tutti i partecipanti nel rispetto della normativa sulla privacy. Le sedute d’esame relative alla prova orale saranno in forma pubblica, permettendo l’accesso virtuale alla visione e all’ascolto dell’esame da parte di altri candidati e di terzi uditori.

“Abbiamo lavorato velocemente e con impegno per permettere lo svolgimento dei concorsi pubblici online” ha spiegato Maria Costi, presidente dell’Unione e Sindaco di Formigine approfondendo i vantaggi legati alla situazione emergenziale e non solo: “Questa delibera, approvata in maniera unanime, permette di sbloccare modalità di concorso a distanza in maniera sicura sia per la correttezza della procedura che per quanto concerne la salute pubblica nel rispetto delle normative vigenti”.

Conclude Fabio Braglia, Sindaco di Palagano e Assessore dell’Unione con delega al Personale: “Tra le potenzialità di questa nuova modalità concorsuale online, ci sono anche lo snellimento delle procedure e la garanzia della massima partecipazione possibile anche durante questa fase emergenziale. Ringrazio dunque il neo-dirigente del settore Amministrazione e Sviluppo Risorse Umane Raffaele Guizzardi e il personale di riferimento per la celerità con la quale hanno preso in carico l’esigenza manifestata dalla Giunta per lo sblocco delle procedure concorsuali”.