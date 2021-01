Eventi on line a Fiorano in occasione del “Giorno della Memoria”

In occasione del ‘Giorno della Memoria’ il Comune di Fiorano Modenese ha programmato alcuni interessanti eventi online.

La prima iniziativa è prevista per domenica 24 gennaio alle ore 17 ed è dedicata al libro ‘Se questo è un uomo’ di Primo Levi. Ne parleranno Alberto Cavaglion che ne ha scritto una guida, accompagnando le parole dell’autore con le fonti letterarie, filosofiche, religiose, figurative, e Alessandra Fontanesi dell’Istituto Storico di Reggio Emilia, in diretta sulla pagina fb del Comune di Fiorano Modenese e sui canali you tube e pagine fb dell’Istituto Storico di Modena e di quello di Reggio Emilia.

La registrazione sarà visibile anche nei giorni successivi sul canale you tube del Comune.