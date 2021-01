Giorno della memoria: le iniziative a Casalgrande

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno come giornata per commemorare le vittime dell’Olocausto. Assessorato alla Cultura e Biblioteca Sognalibro propongono una serie di iniziative per dare il giusto risalto a questa importante ricorrenza. Ringraziamo per la collaborazione le Scuole, Istoreco e NoveTeatro.

– LABORATORI NELLE SCUOLE

A partire dal 20 gennaio, e per due settimane, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Casalgrande si svolgono, in modalità a distanza, incontri a cura di Istoreco per avvicinare i ragazzi coinvolti al delicato e fondamentale tema del Giorno della Memoria.

Le classi quinte della scuola primaria e le classi terze della scuola secondaria di primo grado – per un totale di ben 15 classi – verranno guidate dagli esperti di Istoreco dentro la storia di una delle pagine più buie e terribili del nostro passato. Le educatrici proporranno alle ragazze e ai ragazzi delle scuole un programma dedicato specificamente alla loro età che li faccia avvicinare a questo grande tema.

– “SE QUESTO E’ UN UOMO”

Verrà appeso alla facciata del Comune uno striscione che riporterà il testo della celebre poesia di Primo Levi “Se questo è un uomo”. Non solo per il 27 gennaio, ma per tutta la settimana lo striscione sarà presente e visibile dalla popolazione.

– GLI INCONTRI ON LINE DI ISTORECO

Mercoledì 27 gennaio, ore 18:00, si terrà n secondo seminario gratuito on line “Il memoriale e la sua offerta didattica: come raccontare la Conferenza di Wansee oggi”.

Per assistere alla conferenza basterà inviare una mail a segreteriadidattica@istoreco.re.it per prenotare un posto, e una volta ricevuta la conferma si riceverà il link per la piattaforma Zoom da cui assistere alle conferenze.

Sempre mercoledì 27 gennaio alle ore 11:00, collegandosi alla pagina Facebook di Istoreco si potrà assistere in diretta alla posa di una nuova Pietra d’Inciampo davanti alla casa di Pietro Papi, a Novellara.

– NOVETEATRO, “Questa è una storia finita bene”

Mercoledì 27 gennaio NoveTeatro ci proporrà un reading ispirato alle testimonianze di Liliana Segre. L’evento sarà visibile dalle ore 21 alle ore 24 cliccando su un link che verrà diffuso sui canali di comunicazione del Comune di Casalgrande. Lo spettacolo è dedicato e visibile ai soli cittadini di Casalgrande.