La Carlo Riccò e Fratelli spa dona 15mila euro all’Ausl, serviranno all’acquisto di attrezzature per i reparti Covis

15mila euro all’Ausl IRCCS di Reggio Emilia per sostenere il lavoro di medici e infermieri operativi nei reparti COVID.

E’ il dono che l’azienda Carlo Riccò e Fratelli spa ha voluto fare alla Sanità reggiana in occasione del 65esimo anniversario della fondazione della società avvenuto nel 2020. Un gesto concreto di solidarietà per la comunità e di ringraziamento e sostegno rivolto a quanti si spendono quotidianamente per la gestione dell’emergenza. Il contributo sarà utilizzato per l’acquisto di un monitor multiparametrico e di un ventilatore polmonare oltre che di nuovo software per l’aggiornamento di apparecchiature già presenti.

Le nuove acquisizioni al momento saranno utilizzate all’interno delle unità operative degli ospedali Santa Maria Nuova e Civile di Guastalla. In seguito parte dell’attrezzatura sarà messa a disposizione dell’ospedale San Sebastiano di Correggio.

La Direzione generale dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia ringrazia sentitamente per questa donazione, segno tangibile di un’attenzione reale per le necessità degli operatori sanitari nell’assistenza in situazioni di emergenza-urgenza e di una sensibilità che è partecipazione ai problemi comuni e va a vantaggio della collettività intera.

L’azienda Carlo Riccò e Fratelli spa con sede legale a Milano e sede secondaria a Correggio opera nel campo delle resine poliestere insature e vernici dal 1955.