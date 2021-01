Maltempo nel fine settimana: fiumi sotto osservazione a Modena

I fiumi Secchia e Panaro saranno sorvegliati speciali nel fine settimana a partire da questa notte. A causa delle precipitazioni in corso e previste unitamente allo scioglimento del manto nevoso in montagna, nelle prossime ore è atteso un incremento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua nel territorio comunale, che potrebbe portare, in caso di necessità, alla chiusura dei ponti, in particolare sul fiume Secchia.

L’Agenzia regionale di protezione civile ha infatti diramato un bollettino che colloca l’area del Comune di Modena in allerta Arancione per criticità idraulica fino alla mezzanotte di sabato 23 gennaio.

La situazione del nodo idraulico modenese sarà monitorata sotto il coordinamento della Sala operativa unica integrata di Marzaglia che già in serata ha in programma un primo incontro del Centro coordinamento soccorsi.