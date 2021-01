Arci Servizio Civile:106 posti disponibili a bando in provincia di Reggio Emilia

“Si è aperto nei giorni scorsi il bando del servizio civile universale per complessivi 55.793 posti in tutta Italia – dichiara Massimo Becchi presidente di Arci Servizio Civile Reggio Emilia – che chiuderà il 15 febbraio alle ore 14. Fino ad allora i giovani da 18 a 28 anni potranno fare questa esperienza di un anno in uno degli enti che si sono associati con l’associazione.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i giovani del territorio di dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale. L’indennità mensile è pari a euro 439,50 netti per un servizio di circa 25 ore alla settimana (1.145 ore in un anno). Sono 106 i posti disponibili, nei seguenti progetti sia di enti pubblici che privati”.

Di seguito l’elenco dei posti con il titolo del progetto e le sedi di attuazione.