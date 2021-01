Maltempo: a Modena riaprono i ponti

Intorno aĺle 8.30, hanno riaperto i ponti sul fiume Secchia (ponte Alto e ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera), chiusi la notte scorsa in via precauzionale per l’innalzamento dei livelli oltre la soglia di guardia. Il colmo di piena del Secchia, così come quello del Panaro, pur se su livelli più bassi, è transitato lentamente nel corso del pomeriggio di sabato fino a scendere sotto Soglia 2 nella notte.

Continua comunque il monitoraggio da parte dei tecnici e dei volontari della Protezione civile: l’allerta Arancione per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale di protezione civile, infatti, è valido fino alla mezzanotte di oggi.

La situazione di allerta è stata causata dalle precipitazioni intense di venerdì e sabato, anche in Alto Appennino, e dallo scioglimento del manto nevoso in montagna che ha contribuito ad alimentare i corsi d’acqua.

Nel corso della giornata è stato attivo il presidio nella zona di Fossalta per informazione e assistenza alla popolazione, ma non sono stati segnalati particolari problemi, gli interventi sono stati a carattere cautelativo.

La situazione del nodo idraulico modenese è monitorata con il coordinamento della Sala operativa unica integrata di Marzaglia. Da venerdì è convocato dalla Prefettura il Centro coordinamento soccorsi ed è stato attivato il Coc, il Centro operativo comunale, che ha organizzato, tra gli altri interventi, il presidio nella zona di Fossalta e l’informazione alla popolazione che risiede in quell’area e nella zona di Ponte Alto.

