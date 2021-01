Manovra antismog: terminano le misure emergenziali da martedì 26 gennaio

Da martedì 26 gennaio, terminano le misure emergenziali attivate da mercoledì 13 gennaio 2021 sulla base dei bollettini emessi da Arpae. Infatti, le previsioni di qualità dell’aria elaborate da Arpae sulla base di un sistema integrato di modellistica meteorologica e di qualità dell’aria, indicano il rispetto del valore limite giornaliero per il PM10 nella provincia di Modena oltre che nel resto della Regione. Il bollettino emesso oggi da Arpae indica pertanto bollino verde, ovvero nessuna misura emergenziale, nella provincia di Modena e nel resto della Regione.

Le misure emergenziali restano comunque in vigore per la giornata di lunedì 25 gennaio, mentre da martedì 26 gennaio rientrano in vigore le seguenti misure: