Sequestro preventivo per un pub a Bologna

Oggi è stato notificato il provvedimento di convalida del sequestro preventivo del ”Pub Halloween”, situato in via Stalingrado n 22/G, eseguito d’iniziativa dalla Questura di Bologna lo scorso 19 gennaio. In quell’occasione, durante l’ennesimo controllo, il personale della Polizia di Stato aveva rilevato la presenza di avventori che consumavano al tavolo mentre il titolare ed altri collaboratori non indossavano alcun dispositivo di protezione individuale.

“Constatata, pertanto, la ripetuta inosservanza delle regole e delle prescrizioni imposte dall’attuale periodo di emergenza sanitaria – recita una nota della Questura di Bologna – e, pertanto, l’integrazione dei reati di epidemia colposa e inosservanza dei provvedimenti di autorità, gli operatori hanno proceduto ad apporre i sigilli al locale.

Tale circostanza – prosegue la nota – è andata ad aggiungersi alle innumerevoli violazioni da parte dell’esercizio pubblico, sia dell’ordinanza del Sindaco di Bologna del 31.10.2020, che ne disponeva la chiusura dalle ore 15.00 alle ore 6.00 del mattino, che del successivo provvedimento di chiusura per 15 giorni, disposto il 13 novembre 2020 ai sensi dell’art 100 t.u.l.p.s. dal Questore di Bologna.

La misura del sequestro preventivo – conclude la nota della Questura – ha trovato conferma in sede giurisdizionale, sfociando nel provvedimento di convalida emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Bologna in data odierna ed immediatamente notificato”.