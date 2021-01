Provvedimenti cautelari a carico di componenti sodalizio dedito a furti con “spaccata”

Dalle prime ore del mattino, a Modena, Reggio Emilia e Rovigo, nell’ambito dell’operazione denominata “Nàrvali” i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno dato corso all’esecuzione di provvedimenti cautelari personali – 4 custodie cautelari in carcere, 1 agli arresti domiciliari – disposti dal GIP del Tribunale di Modena, nei confronti di altrettante persone nomadi di etnia rom e marocchine, ritenute responsabili a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata alle ricettazioni e ai furti aggravati in danno di bancomat, esercizi commerciali, attività industriali ed artigianali nonché veicoli. L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Modena, è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia di Modena. (immagine di repertorio)