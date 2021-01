Castelfranco Emilia, si avvicina la scadenza del bando Comunale a sostegno delle imprese

Scadrà il prossimo 15 febbraio il maxibando attivato dal Comune di Castelfranco Emilia per sostenere economicamente le imprese del territorio, con un’attenzione particolare a quelle colpite più in particolare dall’emergenza covid e dai conseguenti riflessi negativi. Un’iniziativa, quella attivata dalla Giunta Gargano a fine 2020, per un ammontare di 50mila euro complessivi e che si pone l’obiettivo di dare un aiuto concreto al tessuto economico locale in un momento di fortissima contrazione economica e crollo pressochè verticale della domanda interna, con “un focus dedicato in primis a tutte le realtà che hanno anche sostenuto investimenti per adeguarsi alle normative attualmente vigenti in materia di contrasto alla potenziale diffusione del contagio da Coronavirus, salvo poi dover fare i conti con varie chiusure nel pieno rispetto delle restrizioni emanate, anche di recente, dalla Presidenza del Consiglio.

Così – ha dichiarato l’Assessore allo Sviluppo Economico e al Commercio di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore – senza troppi tentennamenti e nel pieno rispetto del perimetro della nostra azione come è nel nostro stile, abbiamo deciso di agire per quanto possibile per essere nei fatti a sostegno dell’economia del nostro territorio. Non dobbiamo infatti mai dimenticare, cercando pur sempre di affrontare i problemi con una buona dose di ottimismo, che se da un lato stiamo facendo i conti ormai da mesi con l’emergenza sanitaria, dall’altro c’è il fronte economico, non meno importante e, ahinoi, non meno in difficoltà. Anzi, le sfide che ci attendono di qui a breve, sono e saranno particolarmente impegnative. Con tutto ciò che ne consegue, beninteso potenzialmente, anche in termini di tenuta sociale. Dietro ad un’impresa, minuscola o grande che sia, ci sono persone, ci sono famiglie, ci sono concittadini e per noi – ha concluso – sempre nei limiti delle nostre potenzialità, è imprescindibile non lasciar mai nessuno indietro”. Le imprese che desiderano partecipare al bando, hanno una linea telefonica e un indirizzo mail dell’Amministrazione interamente dedicate, per assistenza e informazioni. Tutte le coordinate, telefoniche e di posta elettronica, sono pubblicate sul sito ufficiale del Comune e dell’Unione dei Comuni del Sorbara.