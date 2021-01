Chiusura temporanea della A1 Panoramica per interventi programmati di rimozione del ghiaccio dalle volte delle gallerie

Sul tratto Panoramico della A1 Milano Napoli è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto tra Rioveggio ed il bivio con la Direttissima in entrambe le direzioni, per consentire la rimozione del ghiaccio formatosi durante le ore notturne sulla volta di alcune gallerie.

Nei giorni in cui le temperature risultano inferiori agli 0°C, infatti, è possibile la formazione di “stalattiti” di ghiaccio che è necessario rimuovere per garantire la sicurezza della circolazione.

Per far fronte a questo particolare fenomeno, sono regolarmente programmati dalla Direzione di Tronco di Firenze interventi di rimozione delle stalattiti tramite attività di battitura e successiva pulizia del manto stradale, con idonee attrezzature.

Tali interventi sono necessari prevalentemente presso le gallerie dove sono in corso le attività di assessment e monitoraggio infrastrutturale, che devono essere svolte smontando le onduline, così come stabilito dalle Linee Guida emanate dal MIT.

Gli interventi vengono normalmente eseguiti escludendo al traffico la corsia interessata. Nei tratti in cui – per consentire le attività di assessment – sono presenti scambi di carreggiata con gallerie in doppio senso di circolazione, è invece necessario disporre la temporanea chiusura del tratto.

Per contenere al minimo i disagi e preservare la sicurezza della circolazione, nei giorni caratterizzati da basse temperature il provvedimento verrà disposto dalle 9:30 alle 13:00, favorendo così gli spostamenti dei pendolari, fruitori delle stazioni di Roncobilaccio, Pian del Voglio e Rioveggio.

Si ricorda la disponibilità di una importante alternativa garantita dall’A1 Direttissima, raggiungibile dalla stazione di Badia.