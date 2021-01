Zingaretti “Piano di fine legislatura, prevalga il bene del Paese”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ribadito la disponibilità del Pd a contribuire all’elaborazione di un programma di fine legislatura, coinvolgendo la maggioranza che ha sostenuto Conte e quelle forze che hanno dato il voto di fiducia, avviando un lavoro collegiale”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine delle consultazioni con il Presidente della Camera, Roberto Fico. “Abbiamo sempre fatto prevalere il bene comune e crediamo che questa volontà coincide con la necessità di dare un governo e un programma di fine legislatura”.

Il patto di legislatura “è l’occasione non per tornare all’Italia che c’era prima della pandemia, ma per ricostruire e rilanciare il Paese dando agli italiani fiducia e speranza. Noi crediamo che sia possibile, faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo obiettivo e ci permettiamo di fare un appello affinchè tutti lo siano perchè a questo punto non si può sbagliare”.

(ITALPRESS).