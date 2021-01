Due feriti in incidente stradale stamane a Granarolo

Alle ore 09:00 questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Granarolo dell’Emilia in via Viadagola, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Una è finita fuoristrada nel fosso a lato carreggiata ed il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo. I vigili del fuoco, sul posto con diverse squadre e l’autogrù, hanno estratto l’uomo dalle lamiere, lo hanno stabilizzato, imbarellato e affidato alle cure dei sanitarti del 118 per essere trasferito all’ospedale Maggiore con ambulanza. Ferito anche l’altro conducente. Le squadre hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’intero scenario. Sul posto presenti anche i carabinieri.