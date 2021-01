Il Castlein si prende le chiavi di Castelnovo Sotto Inizia da oggi il Carnevale, anche se virtuale

E’ iniziato oggi, con la consegna delle chiavi al Castlein, la 137esima edizione dello storico Carnevale di Castelnovo Sotto. Ovviamente, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, non ci saranno sfilate e feste in strade e piazze, ma il divertimento sbarcherà per un mese sui profili Facebook del Comune e dell’associazione che organizza la kermesse.

Nonostante le difficoltà la cerimonia del passaggio delle chiavi tra sindaco e Castlein è andata in scena ugualmente ed è stata diffusa con un video sui social network. La storica maschera castelnovese è entrata con passo spedito in municipio accompagnato e salutato dai suoi fedeli aiutanti ed è stata scortata fino alla sala del Consiglio comunale. All’interno, seduti al posto che di solito è riservato ai consiglieri, erano seduti i rappresentanti delle scuderie che ogni anno concorrono per alzare il gonfalone. Al centro c’era il sindaco con in mano la grande chiave dorata del Comune. Il Castlein ha preteso di impadronirsene e, dopo un tentativo di resistenza da parte del primo cittadino, è riuscito a impossessarsene. A quel punto l’amministratore ha abbandonato l’aula e il Castlein ha alzato la chiave al cielo in segno di trionfo. Gli applausi dei presenti hanno fatto da colonna sonora al passaggio di consegne, al termine dei quali la maschera storica, insieme alla moglie Castleina e al figlio Pagnochein, ha iniziato a pianificare questo mese di governo.

La grande festa, vanto e tradizione del paese, ha quindi preso il via anche nel 2021.

Pur non potendo ritrovarsi fisicamente, l’associazione Al Castlein e l’amministrazione hanno messo in campo una serie di iniziative. Il Comune ha lanciato il concorso “Il Carnevale vive nelle immagini”, da svolgersi attraverso i social network. L’idea, rivolta alle famiglie, non solo castelnovesi ma di tutta la provincia, consiste nello spedire fotografie in costume all’indirizzo ufficiostampa@comune.castelnovo-di-sotto.re.it. Ogni immagine dovrà essere corredata di nome, cognome e comune di residenza del partecipante (se singolo) o della famiglia. Una volta raccolto il materiale le immagini verranno pubblicate sul profilo Facebook del Comune per tutto il mese di durata del Carnevale. Durante il mese di marzo una giuria, composta da amministratori e membri del Castlein, deciderà quali saranno le 5 foto più belle. I vincitori riceveranno un attestato e un simpatico barattolo colorato che contiene l’aria di festa del Carnevale castelnovese.

Anche gli organizzatori utilizzeranno il loro profilo Fb per non far sentire troppo la nostalgia delle sfilate: saranno pubblicate foto storiche della kermesse, video tutorial che sveleranno il dietro le quinte nella realizzazione delle maschere e tanti altri consigli per diventare autodidatti del travestimento, un saluto delle scuderie e un filmato con la visita virtuale al museo della Maschera.