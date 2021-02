Campo di Fossoli, apertura straordinaria ogni giovedì con visite organizzate

In ottemperanza al nuovo Dpcm del 14 gennaio 2021 che ha decretato di consentire l’apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì, dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura nelle cosiddette “zone gialle” in cui rientra, in questo periodo, anche la Regione Emilia-Romagna, la Fondazione Fossoli è lieta di comunicare che:

il Campo di Fossoli, sarà eccezionalmente aperto tutti i giovedì a partire dal 4 febbraio, fino a diverse disposizioni, secondo il seguente orario:

giovedì pomeriggio: ore 14.30-17.00 | ingresso contingentato;

ore 15.00-16.30: visita al Campo condotta da un operatore della Fondazione Fossoli | prenotazione obbligatoria.

Prenotazioni visite

È necessaria la prenotazione entro le ore 13.00 del mercoledì precedente la visita: per prenotare inviare una mail a info@fondazionefossoli.it indicando cognome, nome, indirizzo e-mail e numero di cellulare di ciascuno dei partecipanti. È consentita la partecipazione di max 30 persone.

In caso di maltempo

In caso di maltempo le visite si svolgeranno regolarmente.

Sostieni la Fondazione

Per tutti i visitatori è possibile contribuire al sostegno della conservazione del Campo di Fossoli con un’offerta libera, che potrà essere consegnata direttamente alla guida.

Prescrizioni specifiche per l’accesso al Campo di Fossoli nell’attuale emergenza Covid-19

Clicca qui per scaricare il Regolamento del Campo di Fossoli in vigore dal 4 settembre 2020.

Per info | tel. 059 688483 | e-mail info@fondazionefossoli.it | www.fondazionefossoli.org