Cambio al vertice della Stazione Carabinieri di Prignano sulla Secchia

Il Maresciallo Capo Fabrizio Magri si è da poco insediato quale Comandante di Stazione, in sostituzione del Maresciallo Antonio Rugani, che ha retto per quasi un anno il comando in sede vacante. Il Maresciallo Capo Fabrizio Magri è proveniente dalla Stazione di Sassuolo dove nell’ultimo periodo ha ricoperto l’incarico di sottufficiale in Sottordine.

Un augurio di buon lavoro gli è stato formulato dal Sindaco di Prignano, dott. Fantini, dal Comandante Provinviale dei Carabinieri, Col. Marco Pucciatti e dal Comandante della Compagnia di Sassuolo, Maggiore Camillo Meo.