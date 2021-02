Nasce il progetto “Finché non capita a te”, Centro di Ascolto promosso dall’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria, sez. Bologna

Nasce il progetto “Finché non capita a te”, Centro di Ascolto promosso...

Nasce il nuovo progetto “Finché non capita a te” che l’Associazione Nazionale della Polizia Penitenziaria, sez. di Bologna, offre a tutela delle donne con l’istituzione di un Centro di Ascolto. Il progetto prende il nome dal titolo della canzone di Lady Gaga “Finché non capita a te”. Tra le strofe ascoltiamo: …”è difficile capire la portata delle ripercussioni che un abuso può lasciare sulla sfera emotiva delle persone. Ma l’empatia e la solidarietà, che può sollecitare la musica, sono le alleate che possediamo, per aiutare le donne a superare il trauma e tornare a vivere”.

Il progetto è nato per accogliere le richieste di aiuto delle donne, per condividere con una “équipe di esperti”, affrontare e avviare ad una soluzione reale, i problemi e le difficoltà che la donna incontra nella sua vita quotidiana. Dunque donne che vivono situazioni di conflitto extra o intra familiare, donne sole, separate e abbandonate. Donne che vivono o hanno vissuto condizioni di violenza fisica (maltrattamenti), sessuale (molestie, stupri, sfruttamento), economica e psicologica.

L’associazione, in collaborazione di esperti qualificati, offre a tutte le donne un primo incontro di chiarimento e di individuazione dei problemi, con un immediato orientamento sui percorsi da intraprendere per la loro risoluzione mediante il supporto di professionisti dei vari campi: legale, medico e psicologico.

“Non potevamo rimanere inermi e indifferenti, innanzi al drammatico e sempre più diffuso fenomeno della violenza sulle donne”, afferma il Dott. Francesco Borrelli V. Presidente dell’Associazione.