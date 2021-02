Mercoledì 10 febbraio le celebrazioni per la “Giornata del Ricordo”

Si svolgeranno mercoledì prossimo, 10 febbraio, in forma ristretta e riservata per osservare le misure necessarie a contenere il contagio da Covid-19, le celebrazioni per la “Giornata del Ricordo” che la legge 92/2004 ha istituito “A Ricordo della tragedia delle Foibe, dell’Esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia”.

L’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, rende infatti necessario limitare il più possibile cerimonie e manifestazioni, tanto da dover ridurre al massimo anche le iniziative in occasione della Giornata del Ricordo, onde evitare il formarsi di una concentrazione di persone tale da rischiare di compromettere il contenimento dell’infezione.

Per questo motivo, mercoledì 10 febbraio alle ore 8,30, si procederà alla posa di una corona presso il Monumento posto nel Parco delle Rimembranze di Viale XX Settembre assieme ai rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.