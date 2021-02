Due rapinatori arrestati dalla Polizia di Stato durante una rapina in banca a Bologna

Due rapinatori arrestati dalla Polizia di Stato durante una rapina in banca...

Oggi pomeriggio la sala operativa della Questura di Bologna ha ricevuto una segnalazione per rapina in banca nella filiale del Monte dei Paschi di Siena di via Toscana 32. Varie volanti e l’Unità Operativa di Primo Intervento si sono dirette immediatamente sul posto dove due rapinatori, con il volto parzialmente travisato e armati di taglierino, avevano chiuso all’interno dell’istituto bancario alcuni clienti e dipendenti.

Gli operatori, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno intimato ai rapinatori di interrompere l’azione criminale: dopo alcuni minuti i due – T.B. classe 1980 e L.P. classe 1991, entrambi italiani – desistevano uscivano dai locali della banca. Bloccati dal personale operante venivano accompagnati in Questura.