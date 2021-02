Calcio – Serie A: Parma – Bologna: 0 – 3

Il derby dell’Emilia è deciso da Barrow (doppietta) e da Orsolini. Il Bologna reagisce, dopo due sconfitte consecutive, e vince per 3-0; il Parma perde ancora e scivola a -3 dalla zona salvezza, in attesa del match del Cagliari. Partita mai in discussione al Tardini, dove lo scontro diretto per la salvezza è sin dai primi minuti orientato a favore degli uomini di Mihajlovic. D’Aversa lascia fuori i nuovi acquisti Pelle’ e Zirkzee e propone un 3-4-3 che nei primi 45′ funziona poco e male.

E, come se non bastasse, alla poca vivacità nella metà campo avversaria, per il Parma si aggiungono vecchi problemi mai risolti. La squadra gialloblù è infatti la squadra ad aver subito più gol di testa e al 15′ l’1-0 ricalca proprio le difficoltà di Bruno Alves e compagni sul gioco aereo: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Barrow colpisce di testa e batte Sepe sul palo opposto. La reazione non c’è, il Bologna vince tutti i duelli a centrocampo e non subisce la pericolosità di Gervinho e Cornelius. E per il raddoppio non bisogna aspettare troppo: al 33′ Sansone innesca Barrow che col mancino non lascia scampo a Sepe.

Nella ripresa il Parma si sbilancia alla ricerca di un gol che in casa manca da sette giornate di campionato. D’Aversa si gioca la carta Zirkzee al posto di uno spento Cornelius. Ma la prima occasione da gol del secondo tempo è di Gagliolo che su un cross di Conti arriva col mancino senza trovare lo specchio della porta.

Pochi minuti dopo, il Bologna fallisce la chance del 3-0: Barrow lancia Sansone che sotto porta allarga eccessivamente il diagonale. Al 78′ il Bologna sfiora ancora il tris: Soriano crossa al centro, Barrow aggancia ma non riesce a concludere da pochi passi. Il 3-0 arriva solo nel recupero: Vignato lancia Orsolini, che a campo aperto si presenta a tu per tu con Sepe e non sbaglia.

Il Bologna sale a 23 punti in classifica; il Parma non vince da novembre.

Tabellino

PARMA (3-4-3): Sepe 5.5; Bani 5 (1′ st Man 6), Bruno Alves 5, Osorio 5; Conti 6, Kurtic 6 (25′ st Mihaila 6), Brugman 5.5 (10′ st Cyprien 6), Gagliolo 5; Kucka 6 (37′ st Hernani), Cornelius 4.5 (10′ st Zirkzee 6), Gervinho 4.5.

In panchina: Colombi, Grassi, Karamoh, Sohm, Zagaritis, Dierckx, Brunetta.

Allenatore: D’Aversa 5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 7, Soumaoro 6.5, Danilo 6.5, Dijks 6.5; Schouten 6.5 (44′ st Poli sv), Svanberg 6.5 (21′ st Dominguez 6); Skov Olsen 6.5 (22′ st Orsolini 6.5), Soriano 7, Sansone 6.5 (21′ st Vignato 6.5); Barrow 7.5 (37′ st Palacio sv).

In panchina: Da Costa, Ravaglia, Hickey, Mbaye, Baldursson, Antov, De Silvestri.

Allenatore: Mihajlovic 6.5.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata 6.

RETI: 15′ pt Barrow, 33′ pt Barrow; 47′ st Orsolini.

NOTE: serata serena; terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Conti, Svanberg, Gagliolo. Angoli: 5-1 per il Parma.

Recupero: 1′; 4′.