Punto vaccinale a Fiorano Modenese, il sindaco ringrazia Ferrari Spa

L’avvio della campagna vaccinale anti Covid-19 sulla popolazione rende necessario l’utilizzo di sedi aggiuntive rispetto agli ambulatori presenti nelle strutture dell’Azienda Sanitaria di Modena.

Il Comune di Fiorano Modenese ha collaborato con la Ausl per attivare il più velocemente possibile, sul territorio, un punto vaccinale temporaneo, presso il “Diagnostic Center ”, in via Madonna del Sacramento, messo generosamente a disposizione da Ferrari Spa, a favore di tutta la popolazione del distretto sanitario di Sassuolo.

A partire da lunedì 15 febbraio verranno effettuate nell’area sanitaria realizzata all’interno della struttura di Ferrari Spa, le vaccinazioni degli anziani ultra ottantenni, che riceveranno comunicazione dalla Ausl.

Il sindaco, Francesco Tosi, ha voluto esprimere la propria gratitudine a Ferrari Spa, a nome di tutti i cittadini fioranesi, per la grande disponibilità.

“Gentilissimi, dopo aver già dimostrato la propria sensibilità ai bisogni del territorio con interventi di solidarietà e collaborazione rivolti in modo particolare al mondo scolastico nel corso del 2020, Ferrari S.p.A ha risposto positivamente alla ricerca da parte dell’ASL di locali idonei per attuare nel nostro distretto l’importante piano di vaccinazioni anti-covid.

Dopo aver già messo a disposizione nei mesi scorsi una propria struttura situata nel territorio comunale per l’attuazione dei tamponi, Ferrari ha ora rinnovato la disponibilità della stessa struttura per le operazioni di vaccinazione. Tutti sappiamo quanto sia importante ora dirigere ogni sforzo organizzativo verso una rapida azione vaccinale sull’intera popolazione.

Per questo, anche a nome dei cittadini che rappresento, esprimo vivi rallegramenti e un grazie sincero per questa ulteriore prova di responsabilità sociale d’impresa dimostrata concretamente da Ferrari.

Dalla collaborazione di tutti, pubblico e privato, e con un comune sforzo coordinato, usciremo da questo pesante momento storico. Grazie ancora.”