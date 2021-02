Servizio Civile: 3 posti a S.Ilario e Calerno nei servizi comunali per l’infanzia

Il nuovo bando del Servizio Civile Universale prevede 3 posti presso i Servizi per l’Infanzia del Comune di Sant’Ilario.

Il progetto santilariese “MINORI, GIOVANI, CULTURA E TERRITORIO PER LA PARTECIPAZIONE ATTIVA” – che si svolgerà come nei due anni precedenti presso il Nido Girotondo, le Scuole d’Infanzia Fiastri e Rodari – è abbinato a quello del Comune di Scandiano e fa parte del programma “INCLUSIONE, ASSISTENZA E PARTECIPAZIONE IN EMILIA” presentato da Arci Servizio Civile Reggio Emilia.

Un’esperienza di 12 mesi (circa 25 ore alla settimana) legata ai temi quali educazione, creatività, relazioni, seguendo il lavoro degli insegnanti e venendo in contatto con bambini e famiglie. I volontari ricevono un’indennità di 439,50 € al mese.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i giovani del territorio di dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata a lunedì 15 febbraio (ore 14.00). I ragazzi dai 18 ai 28 anni potranno iscriversi direttamente dal sito www.domandaonline.serviziocivile.it con credenziali SPID.

Per consulenze (anche per ottenere SPID) e informazioni i giovani possono rivolgersi all’Informagiovani del Centro Culturale Mavarta (0522 671858 – informagiovani@mavarta.it).