Bologna, disabile in cerca di coca manda avanti l’amico: entrambi finiscono nei guai

E’ successo ieri pomeriggio quando i Carabinieri della Stazione Bologna Bertalia, impegnati in un controllo del territorio in via Leone Tolstoi, hanno notato delle persone sospette a bordo di una Jaguar parcheggiata davanti a una scuola aperta, in cui vi erano numerosi bambini che stavano giocando. Preoccupati da quei soggetti, i militari sono intervenuti identificando quattro italiani, un 39enne, un 43enne, un 49enne e un 50enne. Nel corso degli approfondimenti investigativi, i Carabinieri hanno rilevato che i primi due soggetti erano arrivati nei pressi della scuola a bordo della Jaguar per vendere la cocaina al 50enne impegnato a fare “solidarietà” al suo amico 49enne che, essendo disabile e incensurato, non se la sentiva di acquistare la droga in totale sicurezza, passando inosservato.

I due pusher (il 39enne e il 43enne), gravati da precedenti di polizia, sono finiti in manette per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, il 50enne, anche lui con precedenti di polizia, è stato denunciato per la detenzione della cocaina acquistata e il 49enne è stato segnalato alla Prefettura di Bologna per uso personale di sostanze stupefacenti. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, i due soggetti arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.