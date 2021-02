Compagnia delle Opere ci spiega come funziona il Bonus Casa 110

Grazie alla collaborazione con l’Ing. Luca Rollino, l’associazione di imprenditori vuole fare chiarezza su alcuni dubbi sul Bonus Casa 110%, in programma un webinar su Zoom il 22 febbraio dalle 17.

Compagnia delle Opere Emilia invita tutti gli interessati e gli associati a prendere parte a questo importante seminario pratico con alcuni esperti del settore. Tutti ne parlano, ma tuttavia alcune questioni non sono del tutto chiare.

È per questo che Compagnia delle Opere, in particolare la divisione Cdo Edilizia, ha deciso di approfondire e soprattutto aggiornare, alla luce della nuova Legge di bilancio 2021 e della circolare emanata dalla Agenzia delle Entrate 30/e del dicembre scorso, tutte le normative relative al Bonus Casa 110%.

Sarà un incontro online, sulla piattaforma Zoom, in collaborazione con l’Ing. Luca Rollino, consulente esperto in materie fiscali ed edilizie dello Studio Tecnico Rollino, già intervenuto in altri seguitissimi webinar nei mesi scorsi. L’Ing. Rollino proporrà a tutti gli associati che si connetteranno lunedì 22 febbraio a partire dalle 17 un aggiornamento e un approfondimento accurato sulle tematiche fiscali e sulle agevolazioni nel campo del recupero edilizio.

In particolare, come già anticipato, il focus verterà sul quadro operativo, tenendo in considerazione la legge di bilancio e la circolare dell’agenzia delle entrate del dicembre 2020.

Un’opportunità sicuramente da non sottovalutare vista la partecipazione di professionisti con una pluriennale esperienza nel settore edilizio e fiscale, già da tempo attivi su altre piattaforme quali Il Sole 24 Ore in qualità di consulenti in materia di Bonus 110%.

Per partecipare è necessario scrivere una mail a comunicazione@cdoemiliaromagna.it<mailto:comunicazione@cdoemiliaromagna.it> per ricevere il link di zoom e per registrarsi