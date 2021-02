Giovedì lavori Hera alla rete idrica in via del Pozzo a Modena

Giovedì 11 febbraio, Hera eseguirà lavori sulla rete idrica di Modena, in via del Pozzo, per sostituire un gruppo di valvole. Il nodo, infatti, necessita di mantenere appieno la propria funzionalità, dal momento che è di massima importanza per garantire un’efficiente e costante erogazione del servizio in tutta la zona.

L’intervento si svolgerà in giornata e, salvo imprevisti, comporterà circa quattro ore di mancata erogazione dell’acqua, indicativamente dalle 13 alle 17, ai residenti, che sono stati avvisati.

La temporanea sospensione programmata del servizio idrico non sarà avvertita dalle utenze sensibili della zona (Policlinico e scuole ‘Graziosi’) in quanto sono alimentate anche da altri tratti di rete. Sono state comunque preventivamente contattate dai tecnici Hera per opportuna informazione.

L’esecuzione dei lavori non comporterà modifiche alla viabilità.