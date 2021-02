Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 10 febbraio

Estesa nuvolosità, con piogge a prevalente carattere temporalesco tra la nottata ed il mattino lungo il crinale appenninico centro-occidentale. Le precipitazioni avranno carattere sparso sulle pianure occidentali. Nevicate limitate alle vette appenniniche. Dal pomeriggio tendenza ad attenuazione dei fenomeni fino all’esaurimento in serata quando assisteremo ad ampi rasserenamenti. Temperature: minime stazionarie, comprese tra 7 e 10 gradi; massime stazionarie in pianura, in aumento lungo la costa, comprese tra 10 e 14 gradi. Venti: moderati sud-occidentali sui rilievi, con rinforzi lungo il crinale appenninico. Sulle pianure, al mattino, deboli da sud-est e moderati lungo la fascia costiera e in mare aperto, tendenti a ruotare e a disporsi dai quadranti occidentali nel corso della giornata. Mare: mosso, molto mosso al largo al mattino. Poco mosso sotto costa dal pomeriggio.

(Arpae)