35enne finisce nei guai a Borgo Panigale perché continua a perseguitare la ex

I Carabinieri della Stazione di Borgo Panigale hanno arrestato un 35enne italiano per atti persecutori. E’ successo ieri pomeriggio, quando una donna si è accorta che il suo ex la stava pedinando. Temendo per la propria incolumità, la malcapitata è entrata in un esercizio pubblico di Bologna e ha telefonato ai Carabinieri perché non se la sentiva di tornare a casa da sola, sapendo che la fuori c’era il suo ex che la stava aspettando con fare minaccioso.

Appresa la notizia, i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio nelle vicinanze, si sono recati velocemente sul posto e quando sono arrivati hanno identificato le parti. Alla vista dei Carabinieri, la donna si è ripresa d’animo e il suo stalker, identificato nel 35enne italiano, è finito in manette per aver cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura alla donna, ignorando che la stessa lo aveva già denunciato per una condotta simile. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 35enne italiano è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.