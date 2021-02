Cordoglio a Mirandola per la morte di Ferdinando Rella

Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco, l’Amministrazione comunale, Elvino Castellazzi presidente dell’Associazione Principato di Francia Corta e dello Sci club Mirandola e tanti mirandolesi si stringono alla famiglia Rella, manifestando il proprio cordoglio per la scomparsa del Signor Ferdinando.

***

“E’ venuta a mancare una persona, un amico vero, che tanto ha significato per Mirandola. Un’amicizia quella col signor Fernando Rella, amministratore della Carosello Ski di Folgaria, che durava da oltre trent’anni iniziata con le gite invernali sull’altipiano alpino con lo Sci club Mirandola. Consolidatasi grazie al suo operato con l’Amministrazione comunale della località trentina – fu infatti il promotore del rapporto di amicizia tra Mirandola e Folgaria – e rafforzatasi ulteriormente in occasione dei drammatici giorni del terremoto che sconvolsero il territorio mirandolese durante i quali, il suo impegno indefesso emerse nell’importante donazione devoluta per il recupero della scuola di Quarantoli.

“Alla famiglia le nostre sentite condoglianze”.