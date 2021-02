Reggio Emilia: piantumazione albero e targa commemorativa per Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume

Reggio Emilia: piantumazione albero e targa commemorativa per Giovanni Palatucci, ex Questore...

Nella settimana in corso ricorre l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, ex Questore di Fiume, deceduto nel 1944 nel campo di concentramento nazista di Dachau, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

La Questura di Reggio Emilia, con il sostegno del Comune, onorerà Palatucci con la piantumazione di un albero di “Liquidambar Styraciflua” e lo scoprimento di una targa commemorativa in memoria del “Questore Reggente Di Fiume Giovanni PALATUCCI” presso il Parco Santa Maria in via Caduti per Servizio, che avrà luogo domani, 11 febbraio, alle ore 11:30 alla presenza della Autorità Civili e Militari.