Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime nella sua casa romana

Valerio Massimo Manfredi, 77 anni, noto scrittore e storico, è stato trovato esanime in un appartamento in via dei Vascellari a Roma. A dare l’allarme la figlia. Si tratterebbe secondo una prima ipotesi di intossicazione da monossido di carbonio.

Manfredi è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica.

Modenese di Castelfranco Emilia, Valerio Massimo Manfredi è uno studioso dall’attività poliedrica: archeologo, sceneggiatore, conduttore televisivo, accademico.

Laureato in lettere classiche all’Università di Bologna, una specializzazione in topografia del mondo antico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha insegnato nelle più prestigiose università: dalla Sorbona di Parigi e alla Bocconi di Milano.