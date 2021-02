Maserati Ghibli trionfa in Germania al BEST CARS 2021

Maserati Ghibli, negli anni, si è aggiudicata numerosi premi. Oggi le viene conferito un riconoscimento molto speciale con la vittoria nella categoria “Upper Middle Class – Import” del concorso BEST CARS 2021, promosso dalla principale testata specializzata tedesca, AUTO MOTOR UND SPORT.

Oltre 100.000 lettori hanno accolto l’invito a scegliere le loro vetture preferite tra le 378 presenti in 11 categorie. Il prestigioso concorso è giunto quest’anno alla sua 45a edizione.

Davide Grasso, CEO Maserati, ha dichiarato: “Ghibli è un modello iconico per Maserati. Dalla sua presentazione nel 2013 ad oggi è stata prodotta in oltre 100.000 unità e rappresenta perfettamente il nostro DNA e il valori del nostro Brand. Per questo motivo proprio con Ghibli abbiamo acceso la scintilla dell’elettrificazione che ha proiettato il Brand nel futuro e lo scorso anno abbiamo presentato Ghibli Hybrid, la prima vettura ibrida nella storia di Maserati”.

Il successo di Maserati Ghibli sottolinea l’impegno del Marchio per uno sviluppo continuo dei propri modelli. Ad anni di distanza dal debutto, la berlina sportiva con una linea da coupé stupisce ancora una volta gli appassionati. È stato soprattutto l’aggiornamento del Model Year 2021 di Ghibli a ricevere grande consenso da parte dei votanti sia a livello tecnico che stilistico. Tra le novità più apprezzate spicca il nuovissimo sistema di Infotainment MIA (Maserati Intelligent Assistant) con schermo 16:10 da 10,1”. Inoltre, il nuovo programma Maserati Connect* consente al guidatore di restare sempre connesso con la vettura e, per esempio, di essere informato con precisione delle condizioni del veicolo.

Per la prima volta, la motorizzazione V8 è disponibile anche per Ghibli. Il motore Twin Turbo di 3,8 litri da 580 CV di Ghibli Trofeo permette alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,3 secondi e di raggiunge una velocità massima di 326 km/h: è la berlina Maserati più veloce di sempre. L’esclusività di questa versione è accentuata anche dalla nuova modalità di guida “Corsa” e dagli elementi di design che la rendono immediatamente riconoscibile ed inconfondibile.

Ghibli Hybrid è un’altra pietra miliare della storia, iniziata oltre 106 anni fa, di Maserati e proietta il Brand nella nuova era dell’elettrificazione. Con il suo motore di 2,0 litri da 4 cilindri accoppiato a BSG, eBooster e batteria da 48 V, la nuova Ghibli Hybrid sviluppa una potenza di 330 CV, raggiunge una velocità massima di 255 km/h e ha un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,7 secondi. Attraverso lo sviluppo delle vetture ibride, Maserati persegue con successo la strategia dell’eccellenza delle prestazioni con consumi ridotti.

* La disponibilità può variare a seconda dei paesi.