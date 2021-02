Torna a regime la turnazione notturna e festiva delle farmacie

Dallo scorso 1 Febbraio anche a Sassuolo è ripresa la normale turnazione notturna e festiva delle farmacie.

“Da un anno – commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – nella nostra città non c’era una farmacia aperta per turno la notte o nei giorni festivi, a causa di una sperimentazione decisa da un tecnico a mia insaputa. Durante quest’anno abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni e proteste da parte dei cittadini di Sassuolo che non vedevano una logica nel doversi recare in un altro comune più piccolo per poter trovare una farmacia aperta di notte; segno che la sperimentazione è fallita.

Una città grande ed importante come Sassuolo ha tutto il diritto di poter contare su servizi fondamentali quali, appunto, l’apertura notturna e festiva di presidi fondamentali per la salute pubblica quali sono le farmacie. Per questo, al termine dell’anno di sperimentazione, abbiamo preteso che non vi si desse seguito e si tornasse alla normale turnazione delle tante realtà presenti sull’intero territorio comunale.

Ringrazio le farmacie di Sassuolo che, pur lamentando qualche disagio relativo a problemi di organizzazione interna, si sono dimostrate disponibili ad accogliere la nostra richiesta ed a tornare ad una normalità che non ha alcun senso di cambiare”.

Turni febbraio/luglio

Turni agosto/dicembre