Vaccinazioni anti Covid-19 al personale scolastico, Ausl Bologna: posticipate di pochi giorni quelle già prenotate ieri

Slitteranno di pochi giorni le vaccinazioni, già prenotate ieri dagli operatori scolastici, docenti e non docenti, per le giornate del 13, 14 e 15 febbraio. L’Azienda Usl di Bologna ha ritenuto, infatti, di sospenderle temporaneamente in attesa dell’esito del confronto avviato tra la Conferenza delle Regioni, il Ministero della Salute, Agenas, Istituto Superiore di Sanità e Aifa, per valutare possibili modifiche alla circolare ministeriale sul vaccino Astra Zeneca.

Le persone prenotate saranno informate via sms della nuova data prevista per la vaccinazione e saranno tutte vaccinate. Rimarrà valido l’orario scelto e la sede di esecuzione presso il centro vaccinale allestito al Volvo Congress Center della Fiera di Bologna, in piazza della Costituzione 3, che sarà confermato tramite sms.