Numerosi interventi dei vigli del fuoco per il maltempo nel bolognese

Oggi diversi gli interventi per maltempo, soprattutto in appennino, dove ghiaccio e neve hanno reso difficoltosa la circolazione, soprattutto dei mezzi pesanti. I vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A1, all’altezza di Badia per il ribaltamento di un camion. Questa mattina, inoltre, alle ore 09:40 i vigili del fuoco sono intervenuti in località Ca’ de Marchi a Monghidoro per un altro camion frigo che ha perso il controllo a causa di neve e ghiaccio. Le squadre sul posto con l’ausilio dell’autogrù hanno soccorso il mezzo e hanno provveduto a liberare la sede stradale ostruita dal camion stesso. Presenti anche i carabinieri, nessun ferito.