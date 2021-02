Calcio, bottino pieno per il Sassuolo a Crotone: i neroverdi tornano alla vittoria 1-2

Il Sassuolo riesce ad avere la meglio per 2-1 in trasferta sul Crotone, al termine della gara valida per la 22esima giornata della Serie A. In vantaggio al 14′ con il gol di Berardi, i neroverdi si sono fatti rimontare da Ounas al 26′ ma hanno trovato la vittoria a inizio ripresa grazie al rigore trasformato da Caputo.

Il primo tempo è anche più vivace del previsto, sotto la neve e il freddo dell’Ezio Scida di Crotone. E’ il Sassuolo a trovare il gol che sblocca il risultato, lo 0-1 degli emiliani arriva al 14′ e porta la firma di Berardi, che riceve al vertice destro dell’area e calcia sul primo palo sorprendendo Cordaz.

L’attaccante insiste e per poco non confeziona il raddoppio e la doppietta personale. Il Crotone però reagisce, il lampo di Ounas illumina e fulmina Consigli, siglando l’1-1 al 26′ dopo aver messo a sedere Peluso. Fomentati dal pareggio, i calabresi si illudono di passare avanti con la rete di Di Carmine sul finire di frazione. L’arbitro Pezzuto va a rivedere le immagini al Var e annulla il momentaneo 2-1 per il fallo di Djidji sul portiere. Per quanto visto in campo, il risultato del primo tempo è corretto. Ma sta stretto al Sassuolo, che in più occasioni (soprattutto quelle di Caputo e Djuricic) era andato vicino al gol. I tentativi si concretizzano al 47′ per colpa del fallo in area di Golemic su Locatelli, che regala il calcio di rigore al Sassuolo. Dal dischetto Caputo non sbaglia l’1-2 per gli uomini di De Zerbi. All’84’ annullato il tris di Muldur per fallo in attacco su Luperto. Una sconfitta pesante per il Crotone, ultimo a 12 punti, che mette a rischio la permanenza di Stroppa in panchina:

la famiglia Vrenna starebbe pensando di affidare la conduzione tecnica a Daniele De Rossi. Gli emiliani, alla ricerca di maggiore continuità di risultati, salgono a quota 34, guardando la zona Europa, distante sei lunghezze.

Tabellino

CROTONE (3-5-2): Cordaz 5.5; Djidji 5.5, Golemic 5, Luperto 5;

Pereira 6, Messias 6, Petriccione 6 (21′ st Vulic 5.5), Zanellato 6, Reca 5.5 (28′ st Simy 5); Di Carmine 6 (28′ st Riviere 5.5), Ounas 7 (44′ st Rispoli sv).

In panchina: Festa, Crespi, Magallan, Cigarini, Dragus, Rojas, Marrone, Eduardo.

Allenatore: Stroppa 5.5.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6; Muldur 6 (43′ st Ayhan sv), Marlon 6, Peluso 5.5, Rogerio 5.5; Locatelli 6.5, Magnanelli 6 (27′ st Obiang 6); Berardi 7 (43′ st Toljan sv), Lopez 6 (17′ st Traore

6), Djuricic 6; Caputo 7 (27′ st Defrel 6).

In panchina: Pegolo, Turati, Magnanelli, Raspadori, Haraslin, Oddei, Mercati, Kyriakopoulos.

Allenatore: De Zerbi 6.5.

ARBITRO: Pezzuto di Lecce 6.

RETI: 14′ pt Berardi, 26′ pt Ounas; 4′ st Caputo (rig.).

NOTE: serata con neve; terreno di gioco in discrete condizioni.

Ammoniti: Peluso, Vulic. Angoli: 8-7 per il Sassuolo. Recupero:

2′; 5′.