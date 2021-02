Ubriaco infastidisce i passanti in centro storico e oppone resistenza agli agenti: arrestato a Modena

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 40 anni, responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. La Squadra Volante è intervenuta ieri sera in via Taglio, all’angolo con via dei Lovoleti, in quanto era stato segnalato un uomo, molesto ed aggressivo, che stava infastidendo i passanti e che poco prima aveva colpito con dei pugni la vetrina di un locale.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica da abuso di sostanze alcoliche, innervositosi ulteriormente alla richiesta di farsi identificare, ha iniziato a sferzare calci all’indirizzo degli operatori, che solo grazie alla prontezza di riflessi sono riusciti a schivare e parare i colpi.

Con grande difficoltà, tanto che è stato necessario ricorrere allo spray urticante, l’uomo è stato fatto salire sull’auto di servizio, dove ha ripreso a dare in escandescenza riuscendo addirittura a danneggiare la portiera posteriore del veicolo ed il vetro antisfondamento della stessa.

Il 40enne, al termine degli accertamenti, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza, come disposto dal Magistrato di turno, in attesa del processo con rito direttissimo.