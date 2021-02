Mobilità e sosta in centro storico a Guastalla: il 25 febbraio un primo incontro in diretta Facebook

Giovedì 25 febbraio alle ore 18.30 in diretta dal profilo Facebook del Comune di Guastalla si terrà un primo incontro di presentazione e inizio attività per la redazione del nuovo piano della mobilità e della sosta in centro storico. Dopo il saluto del sindaco di Guastalla Camilla Verona e l’intervento dell’assessore alla mobilità Chiara Lanzoni, parlerà l’Ing. Omar Luison dello Studio Logit Engineering di Castelfranco Veneto (Tv) a cui è stato affidato l’incarico professionale per la redazione del piano che modificherà la fruizione del centro cittadino.

L’ing. Luison illustrerà le varie tappe del processo che prevede incontri con la cittadinanza, gli stakeholder interessati e l’amministrazione comunale, la redazione del quadro conoscitivo attraverso l’analisi della documentazione e delle informazioni messe a disposizione dall’Amministrazione comunale e recepite tramite i rilievi in loco, le verifiche, le simulazioni.

In particolare, lo studio incaricato dovrà approfondire gli obiettivi posti dalla Giunta comunale guastallese, fra cui maggiore razionalizzazione della sosta, aggiornamento della cartellonistica (anche in sinergia con le principali attività insediate), revisione generale della viabilità e degli accessi, revisione delle aree ZTL e pedonali, attenzione alla zona di via Gonzaga, corso Garibaldi, piazza Mazzini e al tema dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche nell’ottica di un centro storico più dedicato ai pedoni, che privilegi la mobilità sostenibile e coinvolga la cittadinanza e le categorie (commercianti…).