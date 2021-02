Rolo, mercoledì notte traffico sospeso sulla SP 4

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 23 di mercoledì 24 febbraio alle 17 del giorno seguente, verrà sospesa la circolazione sulla Sp 4 a Rolo per effettuare lavori di risanamento della massicciata ferroviaria di livellamento dei binari. Sarà predisposto un percorso alternativo adeguatamente segnalato sul posto per garantire il regolare traffico.

Da martedì 23 a venerdì 26 febbraio sulla Sp 81 a Santa Vittoria di Gualtieri – nel tratto di via Fangaglia compreso tra l’incrocio con la Sp 63R e quello con via Famiglia Rossi – si viaggerà a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h. I provvedimenti, che saranno in vigore tutti i giorni dalle dalle 8,30 alle 17,30, sono stati adottati per garantire lo svolgimento in sicurezza di lavori di ripristino della pavimentazione stradale.

Senso unico alternato e limite dei 30 km/ anche dalle 8,30 alle 17,30 di martedì 23 e mercoledì 24 febbraio sulla Sp 468R nella zona artigianale di Correggio, all’altezza di via Carpi 47. In questi caso i provvedimenti sono dovuti a lavori di nuovi allacciamenti acqua e gas che comportano il restringimento di parte della carreggiata stradale.