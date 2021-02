Parte da sabato 27 febbraio lo Sportello Tari del Comune di Campagnola in collaborazione con Iren

I cittadini di Campagnola da sabato 27 febbraio avranno la possibilità di usufruire di un nuovo servizio, lo Sportello Tariffa Rifiuti – Tari . All’interno degli Uffici comunali gli utenti potranno rivolgersi a questo nuovo punto che sarà aperto il sabato mattina dalle ore 9 alle ore 12 con cadenza bisettimanale. L’accesso all’Ufficio avviene su prenotazione previa telefonata al numero 0522-750711.

Si moltiplicano quindi, per i cittadini, i canali di contatto con l’Amministrazione e con Iren: si ricorda infatti che, per qualsiasi informazione, è sempre possibile consultare lo Sportello telefonico al numero 800 969696 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13. Restano inoltre aperti gli Sportelli di Gualtieri, presso la sede Iren di Strada Statale 63 n.145, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13.30 e quello di Reggio Emilia in Piazza della Vittoria n.3 (Isolato San Rocco) dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 oltre al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30.