50enne denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno denunciato un automobilista italiano di 50 anni per porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo, identificato durante un posto di controllo alla circolazione stradale per verificare gli spostamenti degli automobilisti (controlli anti Covid-19) che i militari stavano facendo in via Guglielmo Marconi a Granarolo Emilia, è stato trovato in possesso di una mazza di legno di 45 cm con la scritta “DUX MUSSOLINI E ME NE FREGO” che deteneva, a suo dire, per “legittima difesa” da eventuali nemici. La mazza è stata sequestrata dai Carabinieri e l’automobilista è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.