Disabili, aperto il bando contributi per la mobilità casa-lavoro

Da oggi è aperto il bando relativo ai contributi per il rimborso delle spese di trasporto casa-lavoro-casa a lavoratori disabili, che hanno necessità di trasporto personalizzato per recarsi sul posto di lavoro (ad esempio mezzo proprio, servizi a pagamento come taxi e trasporti sociali, ecc..). I requisiti richiesti dal bando sono la residenza in uno dei comuni dell’area metropolitana di Bologna, aver avuto nel 2020 un rapporto di lavoro e aver riscontrato difficoltà negli spostamenti casa-lavoro.

L’avviso pubblico e la modulistica per la presentazione della richiesta sono disponibili sul portale della Città metropolitana di Bologna al link https://www.cittametropolitana.bo.it/urp/Avvisi/Avviso_pubblico_mobilita_casa_lavoro_per_lavoratori_con_disabilita

Le risorse finanziarie sono a carico del Fondo Regionale Disabili e ammontano complessivamente a 221.848,20 €.

È prevista l’erogazione di contributi per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dalle persone disabili per il trasporto casa/lavoro sostenute nel 2020.

L’importo massimo erogabile è di € 3.000,00 per ciascuna delle richieste presentate e dichiarate ammissibili. Nel caso in cui la somma dei contributi richiesti sia superiore al totale delle risorse disponibili, l’importo del contributo unitario da assegnare sarà ridotto in modo proporzionale, fino all’utilizzo di tutta la somma stanziata.

Per informazioni e per eventuale supporto alla compilazione della domanda è possibile rivolgersi agli uffici competenti per il proprio Comune di residenza.

Per informazioni relative all’avviso e all’iter procedimentale successivo alla presentazione della domanda è possibile rivolgersi alla Città metropolitana di Bologna, scrivendo a: mobilitacasalavoro@cittametropolitana.bo.it