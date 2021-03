Scuola, nuovo incarico a Stefano Versari: il commento del presidente della Provincia, Tomei

«La nomina di Stefano Versari alla guida del Dipartimento nazionale per il sistema educativo di istruzione e di formazione rappresenta il giusto riconoscimento delle capacità professionali e umane di un dirigente scolastico che in Emilia Romagna abbiamo apprezzato in tutti questi anni, alla guida delle scuole della regione. Lo ringraziamo per la collaborazione e gli auguro un buon lavoro».

E’ il commento di Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, alla recente nomina a capo dipartimento, da parte del Governo, di Stefano Versari, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna.

«Abbiamo affrontato con Versari tutta la fase post sisma – aggiunge Tomei – che ha consentito la ricostruzione e la riapertura in tempi record delle scuole colpite. Gli enti locali hanno sempre trovato in Versari un interlocutore disponibile, capace e appassionato, come ha dimostrato anche in questa difficile gestione dell’emergenza sanitaria. Siamo sicuri – conclude Tomei – che anche nel suo nuovo ruolo continuerà a rappresentare un punto di riferimento per chi ha a cuore gli interessi e il futuro della scuola».