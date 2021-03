Vaccino Covid, Ausl Modena: boom di prenotazioni per gli over80 Superata la metà degli aventi diritto

Un vero e proprio boom di prenotazioni questa mattina all’Ausl di Modena per la vaccinazione delle persone nate tra il 1937 e il 1941. Che in moltissimi si riversassero subito sui vari canali di prenotazione era cosa attesa, ma non che nel giro di sole 4 ore, dalle 8 alle 12, si superassero le 10mila prenotazioni, raggiungendo nella sola prima mattinata di prenotazione il picco di richieste che era stato raggiunto al termine della prima giornata del 15 febbraio con gli over85. Alle ore 17 di oggi le prenotazioni del giorno erano 15.000 – e il dato è in costante crescita – su una platea stimata di circa 25mila assistiti, superando la metà degli aventi diritto.

“C’è davvero tanta fiducia nel vaccino e non possiamo che essere felici di questo risultato – dichiara Silvana Borsari, responsabile provinciale per la campagna di vaccinazione anti-covid 19 –. Di fronte a questi numeri si può dire che i sistemi di prenotazione funzionano, è chiaro che con un accesso così alto ci possono essere dei disagi, di cui ci scusiamo, ma purtroppo possono accadere quando a cercare di prendere appuntamento sono così tante persone contemporaneamente”.

In alcuni limitati casi, a macchia di leopardo sul territorio provinciale, si sono verificate sospensioni temporanee (stimate in circa 15 minuti) dei sistemi di collegamento con le agende, che dunque rendevano impossibile la prenotazione, dando l’impressione che i posti fossero esauriti. Appena l’Azienda è stata informata del problema, ha dato subito informazione ai diversi canali di non rimandare indietro nessuno senza appuntamento, o comunque di raccogliere i dati anagrafici per consentire un contatto successivo.

“Contrariamente a quanto diffuso sui social network si tratta di un disguido che non è legato all’esaurimento dei posti disponibili, perché abbiamo immesso appuntamenti a sufficienza per tutti, più probabilmente a sistemi di collegamento o ai tempi di caricamento delle nuove date di appuntamento. Certo occorre tener conto che, mentre per gli over85 le agende erano completamente libere, ora dobbiamo rendere prenotabili le nuove vaccinazioni tenendo conto di tutti gli appuntamenti già prenotati in precedenza e della necessità di completare con la seconda dose il ciclo vaccinale di tutti gli over85. E soprattutto, occorre tenere sempre presente i quantitativi di vaccino: finché non abbiamo garanzia di forniture piene, ci muoviamo sul filo, cercando di tenere in equilibrio le esigenze dei nostri cittadini e le effettive disponibilità, anche andando oltre e scommettendo sugli arrivi futuri, auspicando che giungano presto a regime in modo tale da poter aumentare il numero di vaccinazioni giornaliere”.

Se gli appuntamenti sono forniti a una distanza maggiore rispetto a quello che era stato possibile fare in un primo momento con gli over85, che ovviamente avevano a disposizione agende completamente libere, anche per gli 80-84 i primi appuntamenti sono stati fissati a partire dal 4-5 marzo su alcuni distretti, su tutti dall’8-9 marzo e, ad oggi, fino alla prima-seconda settimana di aprile.

Anche questa volta, come il 15 febbraio, le difficoltà legate al gran numero di accessi contemporanei hanno avuto maggior impatto sul numero di telefono e sui canali online Cupweb/Fascicolo sanitario elettronico. Molte persone si sono recate anche nei Punti unici di prenotazione AUSL e nei Corner salute Coop, così come nelle Farmacie che si sono confermate un canale molto utilizzato dai cittadini modenesi.