Il Consiglio da’ l’ok alla proposta di acquisto del ‘Diamante’

Con i voti a favore della maggioranza, cui si aggiunge Giulia Pigoni del Gruppo Misto, e l’astensione del pd il consiglio comunale da’ il via libera alla proposta dell’acquisto del ‘Diamante’, l’immobile all’interno del quale troveranno posto la Polizia Municipale e diversi uffici comunali. Poco più di 4 milioni di euro (4608000 per la precisione) l’investimento, cui l’Amministrazione farà fronte (anche) con un mutuo a tasso fisso acceso presso Cassa Depositi e Prestiti di 115mila euro annui da versare per 28 anni.