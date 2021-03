Procedono i lavori nell’edificio più atteso di Reggio Emilia: il nuovo Palazzetto dello sport

Nella giornata di ieri, lunedì 1 marzo, si è svolta la consueta riunione di coordinamento che si tiene settimanalmente in cantiere per seguire l’andamento dei lavori sul Palazetto dello sport di Guastalla. Per l’impresa esecutrice Nial Nizzoli era presente il responsabile di cantiere, geom. Roberto Paterlini. Per il Comune di Guastalla erano presenti il responsabile del settore Lavori pubblici, ing. Stefano Valenti e la geom. Elena Gelmini. Insieme a loro, inoltre, il progettista architettonico, arch. Massimo del Seppia, e il progettista impiantistico, ing. Giampaolo Munafò, con i futuri gestori nelle persone di Fabrizio Bondavalli e Vincenzo Mordacci.

In previsione dell’inizio dei lavori impiantistici, in programma per metà marzo, si sono esaminati gli esecutivi di cantiere per verificare e concordare gli ultimi dettagli relativi al montaggio delle macchine degli impianti di raffrescamento e riscaldamento e al passaggio delle alimentazione elettriche.

Attualmente sono presenti in cantiere due squadre di operai che stanno montando le pareti esterne del Palazzetto composte da tre lastre in fibrocemento con interposte pannelli di materiale che hanno la funzione di isolamento termico e acustico.