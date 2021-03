Segnaletica orizzontale, al via i lavori a Finale Emilia

Sono in corso a Finale Emilia i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in diverse zone del territorio comunale. Nella giornata i lavori hanno interessato il centro storico di Finale Emilia e di Massa Finalese, nonché strade extraurbane, in particolare:

Via Guercino, Via Cimitero, Via Bonacatti, Via degli Agostiniani, Via Argine Destro Panaro e proseguiranno nei prossimi giorni in Via Monchio, Via Gen.Malaguti, Via Oberdan, Via Trento Trieste, Via Bologna (parcheggio) Infanzia Don Milani, Piazza Caduti della Libertà a Massa, Piazza Baccarini, Via Marconi, via Mazzini, Via Zuffi.

Tutte le strade interessate ai lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, non sono quelle naturalmente incluse nel piano delle asfaltature che partirà a breve