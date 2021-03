A Novi modifiche alla viabilità in zona industriale per attività di allenamento ciclistico

A Novi modifiche alla viabilità in zona industriale per attività di allenamento...

Chiusura della circolazione al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza di attività di allenamento della Asd Ciclistica Novese.

Viene disposta la sospensione della circolazione di tutti i veicoli in via Torino e via Bologna (zona industriale) nel tratto adiacente all’area ex Map nei seguenti periodi:

– a partire da sabato 6 marzo e per tutto il mese di marzo, dal martedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 18.00

– nei mesi da aprile a settembre, dal martedì al sabato dalle ore 17.30 alle ore 20.00

Sarà cura degli organizzatori provvedere, entro 48 ore dall’inizio dell’evento, all’apposizione della relativa segnaletica verticale.

Sono esonerati da tale obbligo le seguenti categorie: organi di Polizia Stradale, mezzi di soccorso.

