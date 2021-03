Ruba il portafoglio ad un collega di lavoro e tenta di fare acquisti con la carta di credito. Denunciato a Reggio Emilia

Sono state scoperte dai Carabinieri della Stazione di Cavriago le malefatte di un 24enne reggiano, ora segnalato all’Autorità Giudiziaria per furto, tentato utilizzo di carta di credito e sostituzione di persona. I fatti sono avvenuti la mattina dello scorso 28 gennaio. Il giovane, approfittando di una momentanea assenza del collega di lavoro, si è impossessato del portafogli della vittima che era stato lasciato incustodito nell’auto aziendale con la quale entrambi si stavano recando nella ditta di Sant’Ilario d’Enza ove lavorano.

Dell’ammanco, la vittima, un 38enne anche lui abitante a Reggio Emilia, si è accorto attorno all’ora di pranzo quando, sul suo cellulare, è arrivato un SMS relativo alla mancata esecuzione di un operazione da 930,00 euro eseguita con la sua carta di credito presso una gioielleria di un centro commerciale cittadino. Resosi conto di aver subito un furto, l’uomo ha bloccato tutte le sue carte di credito ed il mattino seguente si è recato dai Carabinieri di Cavriago dove ha denunciato quanto accaduto.

Avviate le indagini ed acquisite le immagini della videosorveglianza dell’esercizio commerciale, i Carabinieri di Cavriago hanno individuato la persona che aveva tentato di comprare un prezioso bracciale, non riuscendovi a causa dell’errato inserimento dei codici di sicurezza, poi risultato essere appunto il collega di lavoro della vittima. Il 24enne reggiano, convocato in caserma per le formalità di rito, dinanzi a tali evidenze non ha potuto negare le sue responsabilità.